Атака росіян в Азовському морі: окупанти розповіли про поранених українських військових

В результаті агресивних дій росіян у Чорному морі недалеко від Керченської протоки 6 українських військовослужбовців отримали поранення. Окупанти говорять про трьох поранених.

Поранені внаслідок захоплення трьох українських кораблів члени екіпажу перебувають наразі нібито під охороною спецназу Прикордонної служби ФСБ Росії в керченській лікарні.

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Про це повідомляє WarGonzo в Telegram-каналі, посилаючись на джерела в силових структурах окупованого Криму.

Стверджується, що троє поранених - один офіцер й двоє контрактників. "Легкі поранення в ділянці кінцівок - руки, ноги. Стан, як ми повідомляли раніше, стабільний, зараз їх допитують слідчі", - запевняють окупанти.

Раніше голова окупаційного представництва прикордонників ФСБ Росії в Криму Антон Лозовий заявив, що захоплені росіянами українські бойові кораблі транспортуються в порт окупованій Керчі.

У ВМС повідомили, що малий БРК "Бердянськ" і рейдовий буксир "Яни Капу" захоплені і буксируються, а малий БРК "Нікополь" заблокований і йде в супроводі окупантів.

В результаті агресивних дій росіян у Чорному морі недалеко від Керченської протоки 6 українських військовослужбовців отримали поранення.

На засіданні РНБО було прийнято рішення пропонувати ввести воєнний стан в Україні терміном на 60 діб для створення умов по відсічі збройної агресії.

Голова ВР Андрій Парубій повідомив, що скликає позачергове засідання парламенту за агресії Російської Федерації біля Керченської протоки сьогодні, 26 листопада, на 16:00.