Поранення легкі, стан стабільний: матір одного з поранених моряків розповіла про його стан

Востаннє жінка бачила сина, коли він пішов підписувати контракт з ВМС ЗСУ.

Поранений під час захоплення Росією українських суден моряк ВМС ЗСУ Андрій Ейдер дістав легкі поранення, його стан наразі стабільний.

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Як повідомляє «Громадське», про це журналістам розповіла матір Андрія – Євгенія Ейдер. За її словами, востаннє вона бачила сина, коли він пішов підписувати контракт з ВМС ЗСУ.

Останнім часом вони спілкувались в телефонному режимі та у Facebook. Про поранення сина жінка дізналася зранку 26 листопада від російської журналістки з Москви.

«Я так само володію інформацією, як і всі — з відкритих джерел. Інформація є з російських ЗМІ та деяка інформація підтверджена через наші зв’язки. Вперше мені про поранення сина повідомила російська журналістка З Москви сьогодні зранку. Я знаю, що він поранений, лежить в Керчі, поранення легкі, стан стабільний. Востаннє бачила його, коли він пішов підписувати контракт. Ми живемо у різних містах, він в Одесі, а ми в Івано-Франківській області. З ним спілкувалися у фейсбуці найчастіше», — зазначила Ейдер.

За її словами, вона тримає зв’язок з українськими військовими.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада російський прикордонний корабель протаранив буксир Військово-морських сил Збройних сил України. Кораблі Військово-морських сил ЗСУ у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» і рейдового буксира «Яни Капу» здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.

У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було проінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства. Однак, як зазначає українська сторона, всупереч Конвенції ООН з морського права і договору між Україною і Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик.

В результаті нападу три військових судна ВМС України були захоплені разом з екіпажами. 23 моряка перебувають в полоні, троє з них – у лікарні.