Різдвяний піст 2018 - що категорично не можна робити

Піст – це можливість утриматися не лише від їжі, але і від таких моральних щоденних гріхів, які ми звикли не помічати в повсякденності.

Різдвяний піст 2018 у православних християн триватиме з 28 листопада по 6 січня. Цей період передбачає очищення тіла і душі перед світлим святом Різдва Христового, тому всі віруючі повинні в цей період дотримуватися певних заборон.

В першу чергу в Різдвяний піст не можна грішити повсякденними гріхами. Якщо у піст ми не будемо їсти заборонену їжу, але при цьому будемо злими, дратівливими, будемо сваритися з ближніми, засуджувати інших – це буде порушенням посту. Піст – це можливість утриматися не лише від їжі, але і від таких моральних щоденних гріхів, які ми звикли не помічати в повсякденності.

Зрозуміло, що православним християнам в Різдвяний піст не можна грати весілля. Вінчання в цей час також не проходять. На час посту також слід утримуватися від інтимних стосунків.

Заборони в їжі

В дні Різдвяного посту суворо забороняється вживати м'ясо, молочні продукти і яйця. Також забороняється вживання алкоголю, крім вина в окремі дні.

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У середу та п'ятницю не можна також вживати їжу з рослинною олією, їжа повинна бути термічно не обробленою - це називається сухоєдінням. У ці дні допустиме вживання хліба, сухарів,горіхів, сирих або квашених овочів, фруктів і сухофруктів, маслин, меду, трав'яних та фруктових відварів та настоїв. Також у ці дні не можна пити вино.

При цьому в Різдвяний піст можна і навіть потрібно причащатися частіше, ніж зазвичай. Так як піст – це час, який сприяє підготовці до причастя.

Що можна

А ось хрестити дітей і дорослих в різдвяний піст можна. При чому в будь-який день посту.

Також не забороняється під час посту робити пропозицію руки і серця (але не вінчатися).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні починається заговини на Різдвяний піст. У цей день православні віруючі готують себе до Різдвяного посту.