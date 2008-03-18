У Маріуполі чоловік з мисливської рушниці розстріляв свого сина
12:15, 18 березня 2008Суспільство
1639 0
Трагедія стала результатом сварки
У Маріуполі Донецької області чоловік з мисливської рушниці розстріляв свого 32-річного сина.
Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків з громадськістю Головного облуправління внутрішніх справ, слідством встановлено, що трагедія стала результатом сварки, що виникла між 60-річним чоловіком і його сином. Батько дістав з сейфа мисливську рушницю і вистрілив в сина.
Постраждалий одержав тяжке поранення грудної клітки і помер дорогою до лікарні. У загиблого залишилася дружина і дворічна дитина.
Винуватця події затримано за звинуваченням у скоєнні умисного вбивства. За даним фактом проводиться слідство.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter