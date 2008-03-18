У Маріуполі чоловік з мисливської рушниці розстріляв свого сина

У Маріуполі Донецької області чоловік з мисливської рушниці розстріляв свого 32-річного сина.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків з громадськістю Головного облуправління внутрішніх справ, слідством встановлено, що трагедія стала результатом сварки, що виникла між 60-річним чоловіком і його сином. Батько дістав з сейфа мисливську рушницю і вистрілив в сина.

Постраждалий одержав тяжке поранення грудної клітки і помер дорогою до лікарні. У загиблого залишилася дружина і дворічна дитина.

Винуватця події затримано за звинуваченням у скоєнні умисного вбивства. За даним фактом проводиться слідство.