Буряк похвалив Приватбанк

КБ «Приватбанк» у січні-лютому ц.р. порівняно з аналогічним періодом 2007 року збільшив обсяги платежів за податком на прибуток на 300 млн. грн.

Про це заявив голова Державної податкової адміністрації України Сергій БУРЯК у п`ятницю на нараді з питань діяльності органів державної податкової служби.

Також обсяг платежів за податком на прибуток збільшив "Укрсоцбанк" - на 16 млн. грн., а загалом банківська система збільшила обсяг сплати податку на прибуток з початку року на 871 млн. грн.

Водночас голова ДПАУ наголосив, що 64 банки за зазначений період знизили рівень сплати податку на прибуток на 80 млн. грн., зокрема «Райффайзен Банк Аваль» - на 20 млн. грн., "Кредитпромбанк" - на 5 млн. грн., «ОТП Банк» - на 15 млн. грн., "Укрсиббанк" - на 11 млн. грн.