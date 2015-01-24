Австрія профінансує будівництво тимчасового житла для 500 біженців із Донбасу
Про це йшла мова під час переговорів міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з федеральним міністром Європи, інтеграції та закордонних справ Австрії Себастіано Курцем
Австрія має намір фінансувати будівництво тимчасового житла для 500 біженців з Донбасу і брати участь в інших проектах допомоги цивільному населенню України.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, про це йшлося під час переговорів міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з федеральним міністром Європи, інтеграції та закордонних справ Австрії Себастіаном Курцем.
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Сторони обговорили ситуацію в Україні та були єдині в тому, що процес мирного врегулювання потребує нових імпульсів. Наголошувалось на необхідності припинення вогню, проведення засідання Тристоронньої контактної групи та повноцінній реалізації Мінських домовленостей.
Робочий візит до Австрії Клімкіна відбувався 23-24 січня.