Черновецький доручив реконструювати проспект Перемоги

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження про реконструкцію до 2010 року проспекту Перемоги.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на інформацію першого заступника голови КМДА Дениса БАССА.

«Проспект Перемоги - одна з найголовніших автомагістралей міста, тому дуже важливо привести до належного технічного стану дорожнє покриття проїзної частини та тротуарів проспекту Перемоги. Під час робіт буде частково обмежено дорожній рух, про що всі кияни будуть завчасно попереджені», - сказав Д.БАСС.

Окрім проспекту Перемоги, ремонтні роботи виконуватимуться і на Броварському проспекті, зокрема на ділянці від мосту Метро до станції метрополітену «Лівобережна». Так, цього року планується виконати розробку проектно-кошторисної документації, а наступного року – розпочати роботи з реконструкції Броварського проспекту. За словами Д.БАССА, реконструкція магістралі дозволить збільшити її пропускну спроможність та покращити умови автомобільного руху.

«Незабаром також відбудеться і реконструкція площі Т. Шевченка та реконструкція Мінського проспекту до Великої окружної дороги. Крім того, відремонтована буде і вул. Полярна до вул. Автозаводської. При цьому пропускна спроможність даних вулиць буде збільшена», - сказав Д.БАСС.

Також, за його даними, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження КМДА про реконструкцію Кільцевої дороги на ділянці від вулиці Сім’ї Сосніних до Гостомельського шосе у Святошинському районі з будівництвом пішохідних переходів в різних рівнях. Основні ремонті роботи також здійснюватимуться у 2009 році.