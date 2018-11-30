У Запоріжжі шахраї ходять по квартирах "конфісковувати майно на потреби армії"

До поліції звернулась місцева жителька з інформацією про те, що в домофон її квартири подзвонив невідомий чоловік, представився поліцейським і заявив, що прийшов конфіскувати майно на потреби армії.

У Запоріжжі невідомі люди, представляючись поліцейськими, намагаються проникнути до квартир городян і заявляють, що прийшли вилучити майно на потреби армії.

Про це УНІАН повідомила начальник патрульної поліції Запоріжжя Світлана Михайловська.

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Зокрема, вчора ввечері, 29 листопада, поліцейським надійшов виклик від місцевої жительки про те, що в домофон її квартири подзвонив невідомий чоловік, представився поліцейським і заявив, що прийшов конфіскувати майно на потреби армії.

У патрульній поліції міста зазначають, що з введенням воєнного стану, це не поодинокий випадок шахрайства. Про те, що довірою громадян можуть скористатися зловмисники також на недавньому брифінгу попередили голова Запорізької обласної державної адміністрації Костянтин Бриль і голова ГУНП у Запорізькій області Сергій Комісаров.

Як повідомляв УНІАН, в Україні 28 листопада набрав чинності закон про затвердження указу президента «Про введення воєнного стану в Україні» на 30 діб на територіях 10 областей, розташованих уздовж російського кордону та придністровської ділянки українсько-молдовського кордону, а також уздовж узбережжя Чорного та Азовського морів. Воєнний стан у цих регіонах введено із 14.00 26 листопада до 14.00 26 грудня 2018 року.