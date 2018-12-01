Сестра Сенцова розказала про стан здоров'я брата
Сестра незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова Наталія Каплан заявила, що у її брата, як і раніше, залишаються проблеми з нирками і печінкою.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила журналістам.
Вона підтвердила, що 12 грудня відвідає Страсбург, де візьме участь у церемонії вручення Сенцову премії Європарламенту "За свободу думки" імені Андрія Сахарова.
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"Так, я планую там бути разом з адвокатом Дмитром Дінзе", - сказала вона.
Також Наталія Каплан зазначила, що нічого не знає про можливі переговори депутатів Європарламенту з російською владою про надання їм можливості відвідати Сенцова в колонії «Білий ведмідь» у Лабитнангі на Ямалі.
"Я не беру участь у таких переговорах", - сказала вона.
Разом з тим вона розповіла про стан здоров'я Сенцова.
"Олег поступово вибирається з голодування. Він до кінця ще не зміцнів, відомо, що у нього залишаються проблеми з нирками і печінкою, і поки що немає жодних прогнозів, чи зможуть вони відновитися", - сказала Каплан.
Довідка УНІАН. ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, потім його вивезли до Росії. У серпні 2015 року українського режисера засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим обвинуваченням в організації терактів і підпалів партійних офісів.
Сенцова утримують в колонії "Білий ведмідь" на Ямалі.
14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодовку з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.
На початку жовтня Сенцов припинив голодовку. В своєму листі режисер зазначив, що в разі продовження голодовки, до нього застосували б примусове годування через його критичний стан.
26 листопада німецький депутат Європарламенту Ребекка Хармс заявила, що європарламентарі домагаються від російських органів влади дозволу на допуск їх у колонію до Сенцова.