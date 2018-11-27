Сенцов відновлюється, але голодування не минуло безслідно – адвокат

Він зазначив, що Сенцова возили до лікарні і у нього є зміни у внутрішніх органах.

Український режисер Олег Сенцов відновлюється, але голодування для нього не минуло безслідно.

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Про це розповів адвокат Дмитро Дінзе, який відвідав українця у колонії. «Олег Сенцов передає всім великий привіт. Особливо Саші Кольченку. Олег відновлюється, але голодування не минуло безслідно. Вивозили до лікарні, у нього є зміни в нирках, серці і печінці. Чи залишиться це, чи ні, лікарі сказати не можуть. Як вплине на здоров’я – невідомо», – написав адвокат у Facebook.

Він додав, що Сенцов активно працює над фільмом за його п’єсою «Номери».

Як повідомляв УНІАН, український кінорежисер Олег Сенцов засуджений у Росії до 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму. Режисер звинувачення відкидає. На знак протесту він голодував від 14 травня з вимогою звільнити всіх українців, яких Росія утримує за політичними мотивами. Сенцов припинив голодування 6 жовтня. Він назвав це «вимушеним заходом через загрозу насильницького годування».