Ані Лорак на Євробаченні виступатиме четвертою

На міжнародному конкурсі пісні "Євробачення-2008" пройшло жеребкування виступів учасників. Представниця України Ані Лорак виступить в другому півфіналі 22 травня під номером 4.

Як повідомляє БЕЛТА, жеребкування відбулося під час зустрічі керівників делегацій країн-учасниць "Євробачення-2008".

Конкурс "Євробачення-2008" складається з двох півфіналів, в кожному з яких беруть участь по 19 країн, і фіналу, в який автоматично потрапляють країни-засновники Євробачення (Велика Британія, Франція, Іспанія, Німеччина) і Сербія як країна-переможець "Євробачення-2007" і організатор конкурсу в нинішньому році.

Згідно з результатами жеребкування, перший півфінал пісенного форуму 20 травня відкриє Чорногорія, а завершиться кваліфікаційний раунд виступом виконавця з Греції. Представникові Росії Дімі Білану дістався 18-й, передостанній номер першого півфіналу. Порядок виступу в першому півфіналі наступний: 1. Чорногорія, 2. Ізраїль, 3. Естонія, 4. Молдова, 5. Сан-Маріно, 6. Бельгія, 7. Азербайджан, 8. Словенія, 9. Норвегія, 10. Польща, 11. Ірландія, 12. Андорра, 13. Боснія і Герцеговина, 14. Вірменія, 15. Нідерланди, 16. Фінляндія, 17. Румунія, 18. Росія, 19. Греція.

Другий півфінал, 22 травня, в якому бере участь Ані Лорак, відкриє Ісландія. У другому півфіналі свої композиції представлять також: 2. Швеція, 3. Туреччина, 4. Україна, 5. Литва, 6. Албанія, 7. Швейцарія, 8. Чехія, 9. Білорусь, 10. Латвія, 11. Хорватія, 12. Болгарія, 13. Данія, 14. Грузія, 15. Угорщина, 16. Мальта, 17. Кіпр, 18. Македонія, 19. Португалія.

Що стосується країн-засновників Євробачення, Німеччина і Іспанія транслюватимуть перший півфінал і голосуватимуть за його учасників, а Франція і Велика Британія - другий півфінал і відповідно голосувати. Господиня нинішнього конкурсу Сербія транслюватиме обидва півфінали, але голосуватиме тільки в другому. Сам фінал пройде 24 травня.