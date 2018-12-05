В Одеській області збільшено кількість блокпостів, посилених бронетехнікою - поліція

При в'їзді до Одеси й на автошляхах Одеської області в зв'язку із запровадженням воєнного стану збільшено кількість блокпостів, низку блокпостів посилено бронетехнікою.

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Як повідомляє прес-служба обласної поліції, зараз на території області працює 31 блокпост, із яких 7 стаціонарних та 24 мобільних, вони розміщені на дорогах державного значення та на під'їздах до обласного центру.

"Мета постів, із яких деякі посилені бронетехнікою, - попередження правопорушень. Залежно від важливості стратегічного об'єкта, на блокпосту в обов'язковому порядку перебувають співробітники поліції, Національної гвардії, й, за необхідності, - вибухотехніки, кінологи, військовослужбовці Збройних сил України та бронетехніка" , - сказано в повідомленні.

Як повідомили в главку, правоохоронці перевіряють транспортні засоби на предмет виявлення можливих правопорушень і перевезення заборонених предметів, таких як зброя, вибухівка тощо.

За словами начальника регіонального главку Дмитра Головіна, вільне переміщення автомобілів, їх виїзд і в'їзд до населених пунктів не обмежується.

"Широкого стоп-контролю немає. Зупиняють підозрілі автомобілі, можлива зупинка транспортних засобів з іноземною реєстрацією, тих, які за зовнішніми ознаками схожі на розшукувані й, звичайно, якщо водій порушує правила дорожнього руху", - сказав він.

Також Головін зазначив, що для безперешкодного пересування територією області не обов'язково мати при собі паспорт. У разі його відсутності й за необхідності документи перевірятимуться в режимі онлайн за допомогою електронних баз даних Нацполіції.

Підкреслюється, що додаткові заходи вжито з метою своєчасного реагування на будь-які зміни в оперативній ситуації та ефективного забезпечення безпеки громадян.

Як повідомляв УНІАН, в Україні 28 листопада набрав чинності закон про затвердження указу президента «Про запровадження воєнного стану в Україні» на 30 діб на територіях 10 областей, розташованих уздовж російського кордону та придністровської ділянки українсько-молдовського кордону, а також уздовж узбережжя Чорного та Азовського морів.

Воєнний стан запроваджено у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та у внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії до 26 грудня.