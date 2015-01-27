Після анексії Криму і майже року боїв на Донбасі Україна втратила половину літаків

Таку інформацію містить щорічний рапорт, що стосується повітряного флоту світу, повідомляє Polskieradio.

Згідно з рапортом «Flightglobal Insight's World Air Forces 2015», на початку 2014 року до складу українського повітряного флоту входило 400 літаків. До даного моменту їх число знизилося до 222. Кожен третій літак, який вийшов з ладу в 2014 році, належав українській армії.

Читайте такожСили АТО знищили авіацію бойовиків: 6 літаків і 4 вертольоти МІ-24

Частина літаків українська армія втратила в анексованому Росією Криму.

Принаймні, 22 українських літака і вертольота вийшли з ладу під час боїв на Донбасі. 21 літак розбився під час використання ракет земля-повітря. Згідно авторам рапорту, один український МіГ-29 був збитий російським МіГ-29.