Російські прикордонники без пояснень не пропускають українців у РФ (відео)

ДПСУ радить українцям поки утриматися від поїздок до РФ.

З початку запровадження воєнного стану на території кількох областей російські прикордонники безпідставно відмовили у в'їзді 30 громадянам України.

Про це заявив начальник Харківського прикордонного загону Роман Гоць в ефірі UA:Харків.

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За його словами, після введення воєнного стану понад 30 громадян України були безпідставно непропущені російськими прикордонниками.

«Вони поверталися без будь-яких причин, без будь-якого пояснення, без будь-яких документів. Звичайно, громадяни України, котрі поверталися російською стороною, були досить обурені такою поведінкою. Це неприємно та негативно вражає наших громадян», - сказав Гоць.

Нагадаємо, після того, як 25 листопада 2018 року росіяни атакували у Чорному морі катери й буксир ВМС України й узяли у полон 24 українських моряки, президент та Верховна Рада запровадили в 10 прикордонних областях режим воєнного стану. Він діятиме протягом місяця.

Серед іншого воєнний стан передбачає тимчасову заборону на в'їзд до україни громадян Росії чоловічої статі віком від 16 до 60 років. У відповідь російські прикордонники почали впроваджувати «дзеркальні» заходи, котрі, водночас, не мають з їхнього боку жодного юридичного обгрунтування.