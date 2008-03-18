Кабмін має бути уповноважений продавати стратегічні підприємства

Уряд має бути уповноважений продавати стратегічні підприємства та підприємства-монополісти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор Міжнародного інституту приватизації, управління власністю та інвестицій, голова робочої групи з удосконалення законодавства у сфері приватизації, створеної Указом Президента від 6 лютого, Олександр РЯБЧЕНКО сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Потрібно зафіксувати повноваження уряду з продажу всіх стратегічних підприємств і підприємств-монополістів”, - зазначив він.

Водночас, за словами О.РЯБЧЕНКА, разом з повноваженнями на уряд необхідно покласти повну відповідальність за здійснювану приватизацію.

“Уряд має сповна відповідати за наслідки рішень, які вона приймає”, - наголосив він.