"Півня не вистачає": Лободу висміяли в мережі за дивне вбрання (фото)

Деякі користувачі відзначили, що подібний наряд вони вже бачили в американської співачки Beyonce.

Опальна українська співачка Світлана Лобода розпалила спори в мережі нових фото. На знімку співачка одягнена в костюм, який багатьом не припала до смаку.

Знімок Лобода розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Крім того, деякі користувачі відзначили, що подібний наряд вони вже бачили в американської співачки Beyonce.

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Передплатники співачки зазначили, що її вбрання виглядає дивно.

"Блін, ну, як з фільму "Маска". А нормальні костюми є?", Такий костюм у Бейонсе був на концерті. Наші свого придумати не можуть", "Курка", "Півня не вистачає", "Завжди дивні наряди", - розкритикували передплатники співачку.

Як повідомляв УНІАН, Лобода "засвітилася" на концерті лідера Rammstein в РФ.