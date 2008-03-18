У США проведена перша операція з видалення апендикса через рот

Хірурги Медичного центру Сан-Дієго при Каліфорнійському університеті (UC San Diego Medical Center) провели першу в США операцію з видалення апендикса через рот. Втручання пройшло успішно: менш ніж за добу після операції пацієнт був виписаний з лікарні, повідомляє Science Daily.

42-річному Джефу Шольцу (Jeff Scholz) потрібно було зробити лише один невеликий розріз в районі пупка, щоб ввести в черевну порожнину мініатюрну камеру, повідомив хірург Сантьяго Хорган (Santiago Horgan). Пацієнт був відпущений додому вже за 20 годин після операції.

Сам Шольц повідомив, що погодився на незвичайну операцію, вважаючи її «цікавою». Пацієнт зазначив, що біль після операції був мінімальним: наступного дня після операції він оцінював свої больові відчуття на «два» з десяти балів.

Так звані транслюмінальні ендохірургічні втручання (NOTES) засновані на введенні гнучких інструментів в природні отвори людського тіла (зокрема, в рот, піхву і пряму кишку). Доступ до черевної порожнини і враженого органу здійснюється через розріз в стінці порожнього органу. Видалений орган витягується назовні тим же шляхом. Перевага нової техніки в повній відсутності косметичних дефектів, зниження ризику інфекційних ускладнень і утворення гриж. Пацієнти відчувають менше болю і швидше відновлюються.

Раніше такі втручання проводилися лише в Індії, а місяць тому на експериментальну операцію зважилися шведські хірурги.

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