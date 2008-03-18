Червоненко запросив американців інвестувати Євро-2012

Голова Національного агентства з підготовки та проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року Євген ЧЕРВОНЕНКО запросив американських бізнесменів інвестувати у проекти, що реалізуватимуться в рамках проведення в Україні матчів Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі агентства, про це Є.ЧЕРВОНЕНКО сказав, виступаючи в Нью-Йорку на міжнародній конференції "Євро-2012: Інфраструктурні потреби та інвестиційні можливості".

Основною метою конференції було ознайомлення інвесторів з потенційними інвестиційними можливостями та залучення коштів для підготовки України до Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році, визначення фінансових та інвестиційних потреб даного заходу.

Зокрема, Є.ЧЕРВОНЕНКО запевнив, що Україна вчасно буде готова до Євро-2012.

“Питання забезпечення Україною фінансування Євро-2012 лежить не в контексті конкретної суми, а в контексті мотивації українського суспільства. Багато витрат вже взяв на себе український бізнес, однак, існує велика потреба в інвестиціях для будівництва та реконструкції автомобільних доріг, готельних комплексів, аеропортів тощо”, - сказав він.

Є.ЧЕРВОНЕНКО додав, що виступатиме за створення "єдиного вікна" для інвесторів, які вкладатимуть кошти у проекти, пов’язані із Євро 2012. На його переконання, Україні необхідно розробити максимально спрощену систему залучення коштів.

У свою чергу, Посол України у США Олег ШАМШУР зазначив, що Україна в цілому вже сьогодні готова якісно забезпечити надходження іноземних інвестицій для проведення чемпіонату Євро-2012.

“Основною передумовою для успішності підготовки та проведення чемпіонату є посилення інститутів для розвитку приватного сектору. Для цього в Україні вже прийнято закони, що надають певні преференції для бізнесу, який братиме участь у проектах в рамках цього заходу. Водночас Україна розуміє обов’язковість дотримання таких умов для активних інвестицій, як прозорість та зрозумілість системи, а також конкурсного відбору інвесторів», - сказав він.

Конференція проходила з 17 по 18 березня в Українському інституті Америки (Нью-Йорк). В ній взяли участь представники великих фінансових та інвестиційних установ США.