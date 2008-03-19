Україна з початку року суттєво скоротила експорт електроенергії

Україна в січні-лютому цього року скоротила експорт електроенергії на 36,1%, або на 654,7 млн. кВт/г, – до 1 млрд. 159,7 млн. кВт/г, порівняно із січнем-лютим 2007 року.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві палива та енергетики.

У лютому Україна скоротила експорт електроенергії на 40,6%, або на 374 млн. кВт/г, – до 546,2 млн. кВт/г - порівняно з лютим 2007 року.

У січні-лютому експорт української електроенергії до Угорщини збільшився на 12% - до 615,1 млн. кВт/г, до Молдови - на 18,9%, до 464 млн. кВт/г, до Словаччини на 43,2% - до 57 млн. кВт/г.

Водночас протягом цього періоду Україна скоротила експорт електроенергії до Румунії на 31,6% - до 23,6 млн. кВт/г.

У повідомленні Мінпаливенерго зазначено, що скорочення експорту зумовлено припиненням експортних постачань до Білорусі, Російської Федерації та Польщі.

Довідка УНІАН. Україна експортує електроенергію з Бурштинської ТЕС до Молдови, Словаччини, Угорщини та Румунії. Експорт електроенергії здійснюється ДПЗД "Укрінтеренерго", яке купує її на Оптовому ринку електроенергії за встановленим Національною комісією регулювання електроенергетики (НКРЕ) тарифом.

Україна в січні-грудні 2007 року скоротила експорт електроенергії на 11,8%, або на 1 млрд. 236,6 млн. кВт/г, - до 9 млрд. 200,4 млн. кВт/г, порівняно з 2006 роком.

За даними Держкомстату, 2006 року Україна експортувала 10 млрд. 436,9 млн. кВт/г електроенергії, що на 2 млрд. 78,8 млн. кВт/г, або на 24,9%, більше, аніж 2005 року.