Валовий зовнішній борг України в 2007 р. збільшився на 30 млрд. дол.

Валовий зовнішній борг України в 2007 році збільшився на 55%, або на 30,008 млрд. дол., і до початку 2008 року досяг 84,52 млрд. дол.

Про це говориться в інформації, розміщеній на сайті Національного банку України.

За даними Нацбанку, зовнішній борг сектора державного управління за 2007 рік збільшився на 1,784 млрд. дол. - до 14,678 млрд. дол.

Зовнішній борг органів грошово-кредитного регулювання країни скоротився на 0,418 млрд. дол. - до 0,462 млрд. дол.

Зовнішній борг українських банків збільшився більш як у два рази - з 14,089 млрд. дол. до 30,971 млрд. дол. При цьому, обсяг короткострокових зобов`язань зріс на 5,470 млрд. дол. до 11,935 млрд. дол.; довгострокових – на 11,412 млрд. дол. до 19,036 млрд. дол.

Зовнішній борг інших секторів економіки зріс за минулий рік на 10,216 млрд. дол. до 34,922 млрд. дол.

За інформацією НБУ, обсяг короткострокових і довгострокових зобов`язань на початок 2008 року становив 10,802 млрд. дол. і 24,120 млрд. дол. відповідно.

Як повідомив УНІАН, Fitch 18 березня ц.р. повідомив, що зовнішня ліквідність України залишається слабкішою за середнє значення для країн з рейтингами категорії «BB». В результаті значних запозичень з боку приватного сектора загальний обсяг зовнішнього боргу до кінця 2007 року збільшився до 54% ВВП, що істотно перевищує середнє значення для країн з рейтингами категорії «BB» у 32%.