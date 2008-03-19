Споживання м`яса в Україні зросте на три кілограми, в середньому

Україна планує 2008 року збільшити виробництво м`яса на 6,8% - до понад 2 млн. 30 тис. тонн (у живій вазі).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на конференції з питань м`ясного бізнесу в Україні начальник відділу розвитку переробних галузей департаменту ринків тваринництва Міністерства аграрної політики Віталій ПАХОЛЮК.

За його словами, 2008 року виробництво м`яса в Україні очікується на рівні 2,03 млн. тонн, що на 130 тис. тонн більше, аніж показник 2007 року.

За інформацією В.ПАХОЛЮКА, цього року планується виробництво яловичини в обсязі 548 тис. тонн, свинини - 605 тис. тонн (на 15 тис. тонн більше, аніж 2007 року), птиці – 837 тис. тонн (на 137 тис. тонн більше, ніж 2007 року) і інших видів м`яса – 40 тис. тонн.

Як зазначив В.ПАХОЛЮК, споживання м`яса в Україні 2008 року становитиме 44 кг на особу, проти 41 кг 2007 року (без урахування імпорту).

В.ПАХОЛЮК додав, що 2007 року імпорт м`яса до України становив 207 тис. тонн. Цього року планується імпортувати близько 200 тис. тонн м`яса. З них близько 150 тис. тонн яловичини і 50 тис. тонн свинини. Водночас В.ПАХОЛЮК зазначив, що структура імпорту може бути скоригована залежно від потреби переробників.