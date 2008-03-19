Томенко: треба заборонити рекламу пива

Народний депутат Микола ТОМЕНКО вважає, що Верховна Рада має ухвалити закон про заборону реклами слабоалкогольних напоїв.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА. таку думку він висловив сьогодні, коментуючи ухвалення поданого ним закону «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» (щодо реклами тютюнових виробів та алкогольних напоїв).

За словами М.ТОМЕНКА, сьогодні Верховна Рада розширила територію здоров’я в Україні.

Він висловив жаль з того приводу, що парламент попереднього скликання і нинішня Верховна Рада не були надто активними у законодавчому процесі, через що цей законопроект розглядався достатньо тривалий період.

«Проте важливо, що він ухвалений. Я незадоволений тим, що у прийнятій редакції закону дещо пом’якшені терміни обмеження реклами алкоголю та тютюну, а також не враховані інші мої пропозиції. Але за будь-яких обставин факт залишається фактом – з наступного року на носіях зовнішньої реклами в містах та за їх межами зникне реклама алкоголю, тютюну та слабоалкогольних напоїв. З 1 січня 2010 року заборонена реклама алкоголю й тютюну у друкованих ЗМІ, окрім спеціалізованих видань», - зазначив М.ТОМЕНКО.

Він зауважив, що також заборонено рекламування пива популярними особами.

«А це означає, що треба робити наступний крок і готувати законопроект, який би прибрав з телебачення пряму рекламу пива, слабоалкогольних напоїв і так звану «брендову рекламу» алкоголю у денний час», - вважає народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 березня, Верховна Рада ухвалила закону «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» (щодо реклами тютюнових виробів та алкогольних напоїв).

Законом забороняється реклама тютюнових виробів, алкогольних та слабоалкогольних напоїв не лише у засобах внутрішньої реклами, рекламі на транспорті, на перших та останніх сторінках обкладинок журналів, радіо, телебаченні, крім регламентом відведеного часу та спеціально виставкових заходів, але й на засобах зовнішньої реклами.