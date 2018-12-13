У СБУ закликають віруючих не ставати "гарматним м'ясом" у планах Росії

Також у Службі просять громадсько-політичні об'єднання утриматися від проведення будь-яких акцій у період проведення Об’єднавчого собору.

Заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко закликає віруючих усіх конфесій не стати "гарматним м'ясом" у планах Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

"Від імені колегії Служби безпеки України та голови Служби безпеки України Василя Грицака закликаю віруючих усіх конфесій не піддаватися на провокації і не стати гарматним м'ясом у справі задоволення імперських амбіцій ляльководів за поребриком", - наголосив Кононенко.

Крім того, він закликав представників усіх громадсько-політичних об'єднань утриматися від проведення будь-яких акцій у період проведення Об’єднавчого собору та не дати підстав для інспірування будь-яких протистоянь, що може бути використане агресором для послаблення чи дискредитації України.

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На питання щодо заходів безпеки в день проведення Об’єднавчого собору Кононенко зауважив, що вживатиметься цілий комплекс заходів безпеки із залученням різних правоохоронних органів.

Як повідомляв УНІАН, Об’єднавчий собор, учасники якого мають проголосити створення автокефальної православної церкви в Україні, затвердити її статут та обрати предстоятеля, відбудеться 15 грудня в Софійському соборі у Києві.

Сьогодні, 13 грудня, під час брифінгу Кононенко повідомив, що спецслужби Російської Федерації та підконтрольні Росії бойовики у день проведення Об’єднавчого собору планують провести хресні ходи у різних містах України із провокацією силових сутичок з правоохоронцями. Йдеться про Київ, Одесу, Харків, Запоріжжя, Херсон та Миколаїв.