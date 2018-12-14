У Криму запланували "мегабудівництво": озвучено вартість нового мосту окупантів

Сума будівництва нового мосту в окупованому Криму сильно збільшилася у порівнянні з тією, що називалася спочатку.

Міст через Севастопольську бухту, який зв'яже центр окупованого Севастополя з Північною стороною, а також будівництво Гераклійської рокади, коштуватиме загалом 40 млрд рублів (16,82 млрд грн).

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Про це в інтерв'ю журналу "Діловий Крим" повідомив "губернатор" окупованого Севастополя Дмитро Овсянніков, передає ForPost.

"Міст. Це оптимальний варіант, який влаштовує й військових. За попереднім проектом, міст буде чотирисмуговий, довжиною 935 метрів. Підсумковий варіант проекту повинен бути узгоджений з будівництвом дорожньої хорди — Гераклейської рокади, вона зв'яже перехід через бухту з Гагарінським районом Севастополя. Ймовірна вартість обох об'єктів — близько 40 млрд руб", - сказав окупант Овсянніков.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що окупанти збираються будувати черговий міст у Криму. Він, згідно з планами, має з'єднати центральну і північну частини окупованого Севастополя.