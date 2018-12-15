Іноземний студент із "нецензурним" прізвищем судився через помилку при його перекладі на українську

Через помилку при транслітерації прізвища студент не міг захистити кандидатську дисертацію.

Іноземний студент Одеського національного політехнічного інституту на ім’я Vu Ngoc Huy у суді відстояв право правильного написання свого прізвища українською.

Vu Ngoc Huy під час зарахування на 1-й курс університету в 2005 році надав паспорт та візу на в’їзд в Україну - у візі неправильно транслітерували з англійської та написали його ім’я як «Ву Нгок Хиу», повідомляє Громадське.

З таким помилковим написанням імені студента зарахували до університету і відповідно на нього і видали дипломи бакалавра та магістра.

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Через помилку у прізвищі студент не міг захистити кандидатську дисертацію, адже згідно з документами, людина з правильним українським перекладом імені «Ву Нгок Хуй» нібито взагалі не має вищої освіти в українському виші. Посвідку на проживання з правильним перекладом студенту видали в 2014 році.

Отже, студент звернувся до суду, від якого вимагав визнати здобуття ним вищої освіти, що б підтвердив і університет та дозволив студенту Vu Ngoc Huy захистити дисертацію.

Суд задовольнив вимоги студента та підтвердив, що дипломи на прізвище Хиу належать людині на ім’я Vu Ngoc Huy (Ву Нгок Хуй українською).