Громадські діячі та науковці виступають на підтримку створення єдиної помісної православної церкви

Вірян на територію Собору святої Софії не пропускають.

У центрі Києва зі сцени на Софійській площі виступають відомі громадські діячі, урядовці, науковці на підтримку створення єдиної помісної православної церкви в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, промовці розповідають історичні відомості про намагання українців відстоювати свою власну православну церкву за княжих часів у боротьбі з монголо-татарами, за часів козаччини та національно-визвольної боротьби 1917-1920-х років.

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Зокрема, про важливість створення єдиної помісної православної церкви заявив міністр культури України Євген Нищук, поет Дмитро Павличко, звільнені з полону російських окупантів на Донбасі Володимир Жемчугов та вчений і релігієзнавець Ігор Козловський, віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко, народний депутат і співачка Оксана Білозір та інші.

Між виступами з двох великих екранів демонструються документальні фільми про історію української церкви.

Софійська площа оточена декількома загородженнями. Для того, щоб безпосередньо підійти до сцени, треба мати спеціальне запрошення. Більшість вірян спостерігає за заходами за межами першого огородження від сцени. Багато вірян тримають державні прапори. На площі встановлені пункти обігріву, де люди можуть випити чаю.

На територію Собору святої Софії, окрім єпископів, священників і мирян, які отримали запрошення від Вселенського патріарха взяти участь у Об'єднавчому соборі, також пропускають військових капеланів, які будуть спостерігати за собором без права голосу. Вірян на територію Собору святої Софії не пропускають.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада президент України Петро Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

29 листопада Вселенський патріархат затвердив проект статуту Української церкви, якій буде надано томос про автокефалію.

Сьогодні, 15 грудня, в Софійському соборі у Києві в закритому для преси форматі відбудеться Об’єднавчий собор, який має проголосити створення автокефальної православної церкви в Україні, затвердить її статут та обере предстоятеля. У столиці для охорони порядку залучено близько 4 тис. правоохоронців.