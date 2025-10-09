Верес розповів про одну з найкращих тактик окупантів, яку вони зараз застосовують.

Окупанти на фронті зараз "прогресивні" і кілька разів на місяць роблять щось нове.

Про це в інтерв’ю "Телебаченню Торонто" розповів Герой України, підполковник Кирило Верес, командир 20-ї окремої бригади безпілотних систем "К-2". Він зауважив, що росіяни стали прогресивними і раз чи два на місяць роблять щось нове.

"Зараз у ворога одна з найкращих тактик, яка може у нього бути: малими піхотними групами. Або на мопедах", - сказав він.

Військовослужбовець розповів, що на їхній ділянці фронту мотоцикли окупантам успіху не приносять. "А от тактика піхотних груп - так, приносить. Але не тому, що вони хороші. Нас мало, нас просто набагато менше", - пояснив Верес.

Як повідомлялося, Микола Волохов, командир групи "Терра" у складі 3-го Армійського корпусу зазначав, що росіяни намагаються використати залишки "зеленки", щоб здобути перевагу на фронті.

Водночас Силам оборони України важливо витримати цей наступ ворога, оскільки погіршення погодних умов піде на користь саме українським захисникам.

