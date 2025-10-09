Зазначає, що головне завдання Кіберсил працювати в цифровій інфраструктурі ворога.

Верховна Рада України підтримала законопроєкт про Кіберсили Збройних сил України. Про це сказав народний депутат від "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко на брифінгу.

За його словами, за законопроєкт в першому читанні проголосувало 255 народних депутатів, але підтримка мала бути ще більша, проте "спрацювала політика". "Багато військових вищого керівного складу країни розсилали навіть повідомлення на підтримку законопроєкту", - зазначив він.

Федієнко сказав, що цей законопроєкт передбачає механізм залучення відповідних ІТ- фахівців на оновленій моделі резервістів. "Тобто ми зможемо долучати до лав ЗСУ фахівців, не мобілізуючи їх. Давайте чесно, це поштучний товар, по пальцях таких спеціалістів можна перелічити", - наголосив нардеп. Федієнко підкреслив, що це будуть кіберрезервісти, ці спеціалісти не будуть бігати з автоматом, сидіти в окоопах, а зможуть, зокрема, працювати в себе вдома. За його словами, їм необхідно дати статут комбатанта, щоб у випадку якихось речей в міжнародному кримінальному судді не було питань до них. При цьому додав, що на сьогодні такі фахівці є і вони працюють в СБУ, в ГУР, ДПСУ та інших державних структурах.

Федієнко розповів, що цей законопроєкт вибудовує вертикаль військову, систематизує роботу різних інституцій. "В нас різні інституції інколи воювали в кібердомені між собою, вони не розуміли хто де працює, бо там немає територій, і одна наша служба воювала з іншою, думаючи, що це росіяни. Тому є потреба вже давно синхронізувати всю цю історію", - сказав він.

Федієнко нагадав, що з 2023-2024 років багато країн, в тому числі члени НАТО, почали створювати свої власні кіберсили для того, щоб проводити відповідну розвідку на об’єктах критичної інфраструктури, військових екосистем визначено ворога і при необхідності проводити відповідні контрнаступальні операції із застосуванням кібердоменів.

Основним завданням Кіберсил буде розвідка і протидія ворогу. "Кібрсили не будуть займатися захистом військових екосистем, бо там є свої фахівців – кібербезпека і вони повинні займатися цими питаннями. А фахівці Кіберсил мають займатися виключно роботу з цифровими системами ворога", - сказав Федієнко.

За його словами, також передбачається військова співпраця з НАТО та іншими партнерами для протидії спільним загрозам у кіберпросторі.

Кібербезпека в Україні

Як повідомляв УНІАН, в липні 2025 року Михайло Федоров та генеральний директор директорату Єврокомісії "Коннект" Роберто Віола підписали зміни до Угоди про участь України в програмі ЄС "Цифрова Європа". Нею передбачалося, що Європейський Союз допомагатиме Україні відбивати масштабні кібератаки. Наша країна отримає доступ до Резерву кібербезпеки - однієї з ключових ініціатив для посилення кібербезпеки цифрової держави.

