Верес частково погоджується з таким дозволом, але є важливий нюанс.

У питанні дозволу на виїзд з України хлопців віком 18-22 роки потрібно пам’ятати, що це майбутній мобілізаційний ресурс.

Про це в інтерв’ю "Телебаченню Торонто" сказав Герой України, підполковник Кирило Верес, командир 20-ї окремої бригади безпілотних систем "К-2".

Відповідаючи на запитання про дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків віком 18-22 роки, Верес зазначив, що він з цим "і погоджується, і не погоджується".

Відео дня

"18-річних - можливо, так, це правильно", - сказав він і додав, що стосовно старших хлопців тут не погоджується, адже вони згодом могли б замінити інших військових на фронті або ж просто в цілому поповнити військо.

"Це майбутній мобілізаційний ресурс… Коли хтось ухвалював це рішення, я б запитав, коли у нас закінчиться війна? Якщо через рік, через пів, - відкрити ворота на всю котушку. Якщо через п’ять, - давайте подумаємо, треба поговорити", - викловив думку комбриг.

Дозвіл на виїзд за кордон чоловіків 18-22 років

Як повідомляв УНІАН, раніше Федір Веніславський, народний депутат від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки зазначив, що дозвіл на виїзд з України для чоловіків віком 18-22 роки на мобілізаційні процеси не впливає.

Він пояснив, що мобілізаційний вік починається з 25 років. Відповідно, жодні мобілізаційні процеси під загрозою не перебувають.

Вас також можуть зацікавити новини: