У Рівному з 1 лютого гарячу воду подаватимуть за графіком через економію

Як прокоментували у прес-службі теплопостачального підприємства "Рівнетеплоенерго", обмеження подачі гарячої води пов'язані з необхідністю економії та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів.

Гаряча вода буде подаватися з 6.30 до 9.00 години. А ввечері з 18.00 до 22.30.

Тільки кілька котелень, де процес подачі гарячої води не можна переривати технологічно, і ті, які обслуговують лікарняні заклади, подаватимуть гарячу воду протягом усього дня - з 6.00 до 24.00.

У зв'язку з нововведенням, як запевняють тепловики, люди, що не мають приладів обліку, платитимуть за гарячу воду менше, ніж зараз.