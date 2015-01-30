У Рівному з 1 лютого гарячу воду подаватимуть за графіком через економію
13:15, 30 січня 2015Суспільство
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У Рівному теплопостачальні підприємства з 1 лютого вводять подачу гарячої води за графіком.
У Рівному вводять графік подачі гарячої води з-за економії ресурсів / Фото УНІАН
Як прокоментували у прес-службі теплопостачального підприємства "Рівнетеплоенерго", обмеження подачі гарячої води пов'язані з необхідністю економії та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів.
Гаряча вода буде подаватися з 6.30 до 9.00 години. А ввечері з 18.00 до 22.30.
Тільки кілька котелень, де процес подачі гарячої води не можна переривати технологічно, і ті, які обслуговують лікарняні заклади, подаватимуть гарячу воду протягом усього дня - з 6.00 до 24.00.
У зв'язку з нововведенням, як запевняють тепловики, люди, що не мають приладів обліку, платитимуть за гарячу воду менше, ніж зараз.
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