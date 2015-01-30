На «кордоні» анексованого Криму і України потайки риють величезний рів - ЗМІ

Про це Центру журналістських розслідувань повідомив очевидець, передають Крим. Реалії.

За його словами, рів копають при виїзді з Криму з лівої сторони, перерито вже близько 500 метрів.

«Видно чотири великих екскаватора, два великих 40-тонних самоскида, багато людей. Здалеку неможливо визначити, цивільні чи військові. Риють рів і землю відразу вивозять в поле», - розповів очевидець.

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Дізнатися хто і навіщо риє землю у таких масштабах йому не вдалося, до чоловіка підійшов чоловік у цивільному і порекомендував «не лізти не в свої справи».

«Підійшов чоловік в цивільному одязі і сказав, що фото і відеозйомка заборонені. Будуть вилучати всю фіксуючу апаратуру, навіть відеореєстратори», - розповів очевидець.