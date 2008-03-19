У Донецькій області пес бійцівської породи загриз господиню

У Донецькій області собака бійцівської породи загриз свою 71-річну хазяйку.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків із громадськістю Головного облуправління внутрішніх справ, до чергової частини міліції Краматорська надійшло повідомлення від диспетчера "швидкої допомоги" про те, що бригада медиків виявила в одному з дворів приміського селища Малотаранівка труп жінки, яку покусав великий собака.

Слідчо-оперативна група, що прибула на місце з представниками ветеринарної служби виявила на подвір`ї тіло 71-річної господині будинку. На руках постраждалої судово-медичний експерт виявив численні сліди укусів з сильними пошкодженнями м`язових тканин і судин. Одна з кінцівок практично була відокремлена від тіла.

Слідством встановлено, що собака, звільнившись від прив`язі, несподівано напав на хазяйку. Сусідка, що прибігла на крик, побачила, що жінка нерухомо лежить на землі, а собака кусає її руки. Після цього собака накинувся на сусідку і декілька разів укусив її. Прогнати собаку з подвір`я за допомогою вил зміг тільки 75-річний чоловік, що проживає неподалік.

Спроби правоохоронців і ветеринарів зловити собаку для з`ясування причини такої поведінки тварини і стану її здоров`я виявилися невдалими. Проте після того, як слідчо-оперативна група поїхала, тварина повернулася додому, і її замкнули у підвалі сини загиблої жінки.

Дослідивши тіло померлої, судово-медичні експерти встановили, що причиною смерті жінки став больовий шок і велика крововтрата. Співробітники міліції проводять дослідчу перевірку обставин загибелі жінки.