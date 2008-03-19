Відбудеться презентація CD-антології сучасної української музики

21 березня о 15-00 відбудеться презентація CD-антології сучасної української музики. Перші 7 монографічних CD-видань презентують творчість Євгена Станковича, Валентина Сильвестрова, Мирослава Скорика, Ігора Щербакова, Володимира Зубицького, Олега Ківи (подвійний CD) та Олександра Левковича. Більшість записів антології здійснено Національним ансамблем солістів «Київська камерата». В оформленні дисків використано роботи видатного сучасного українського художника Івана Марчука. Учасники: міністр культури і туризму України Василь Вовкун; заст..міністра культури і туризму України Ольга Шокало-Бенч; ректор Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського Володимир Рожок; композитори: Євген Станкович; Мирослав Скорик, Валентин Сильвестров; Ігор Щербаков; Володимир Зубицький; Валерій Матюхин; солістка Національного ансамблю солістів «Київська камерата» Богдана Півненко; Народний художник України Іван Марчук (зал Національного ансамблю солістів “Київська камера”, вул. Пушкінська, 32). Потрібна акредитація. Телефон: 8 (067) 724 40 74.

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