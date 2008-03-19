У Сімферополі десять міліціонерів затримані за грабіж

18 березня в Сімферополі були затримані щонайменше десять співробітників міліції, яких підозрюють в цілому ряду злочинів: від перевищення посадових повноважень до участі в пограбуванні. Про це пише "Комерсант-Україна".

Факт затримання десятьох міліціонерів підтвердив глава МВС України Юрій Луценко. За його словами, йдеться про співробітників транспортної міліції.

У свою чергу, "Комерсант-Україна", посилаючись на джерело в ГУВС Сімферополя, повідомляє про 14 затриманих. Їм інкримінують перевищення посадових повноважень, систематичне порушення прав громадян, побиття людей, а також здирство і пограбування. За інформацією газети, слідчі вже виявили і вилучили ряд речових доказів, зокрема холодну зброю, наркотики і якісь "документальні матеріали".

Лента. ру