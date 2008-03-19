Тимошенко: інфляція формувалася останні півтора роки

Уряд отримає перші позитивні результати антиінфляційних заходів через півроку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Нам треба півроку для того, щоб пригальмувати інфляційні процеси. Це нормальний економічний процес, і такого не буває, щоб за два тижні скорочувалася інфляція, яка формувалася останні півтора року», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр нагадала, що в 2007 році за уряду Віктора ЯНУКОВИЧА інфляція склала 17%.

«Ми працюємо над цим, програма антиінфляційних заходів повністю реалізується, але я хотіла б, щоб до влади не приходили такі уряди, які залишають такі гіперінфляційні процеси, з якими потім доводиться героїчно боротися. Я хотіла б, щоб кожен уряд був відповідальним і залишав наступному уряду нормальну інфляційну ситуацію», - підкреслив глава уряду.

Довідка УНІАН. У держбюджеті на 2008 рік інфляція планується на рівні 9,6%.