Кабмін зняв грифи ”не для друку” з 1,5 тис. урядових документів

Кабінет Міністрів скасував обмеження доступу до актів уряду, виданих у 1991-2005 роках, та зняв з них не передбачені законодавством позначки «Не для друку» та «Опублікуванню не підлягає".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту з посиланням на інформацію міністра юстиції Миколу ОНІЩУКА, відповідне урядове розпорядження було ухвалене сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

За словами М.ОНІЩУКА, згаданим розпорядження, розробленим Міністерством юстиції, знято незаконні позначки “Не для друку” та “Опублікуванню не підлягає” з майже 1,5 тис. актів Кабінету Міністрів. Таким чином, наголосив міністр юстиції, практику обмеження доступу до актів органів виконавчої влади приведено у відповідність із законодавством України, яке не передбачає застосування подібних грифів.

М.ОНІЩУК повідомив, що загалом упродовж 1991-2005 років Кабміном було видано 1410 постанов та розпоряджень з грифами (позначками) обмеження доступу „Не для друку” та „Опублікуванню не підлягає”.

Згаданим розпорядження скасовуються позначки “Не для друку” та “Опублікуванню не підлягає” з понад тисячі актів Кабінету Міністрів. Ці акти стосуються питань розробки спеціальних технологій, матеріального резерву, експорту товарів, боротьби з нелегальною міграцією, підтримання режиму державного кордону України і прикордонного режиму тощо.

Разом з тим, з близько 300 із згаданих 1410 актів Кабінету Міністрів України, будуть зняті позначки «Не для друку” і “Опублікуванню не підлягає” та надано грифи обмеження доступу “Для службового користування”, оскільки вказані постанови та розпорядження стосуються питань оборони, національної та економічної безпеки.