У московському СІЗО відбулася зустріч Савченко з сестрою

Про це у Facebook повідомив народний депутат від «Батьківщини» Іван Крулько, який супроводжує Віру.

«Віра Савченко каже, що результати аналізів Надії невтішні, змінюється формула крові, капають амінокислоти. Дух її, як завжди, бойовий», - написав Крулько.

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Згідно з його повідомленням, сьогодні Віра передала Надії футболку від українців з побажаннями, написаними на Майдані.

Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів.

27 жовтня 2014 року Басманний суд Москви продовжив термін утримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року. 22 грудня Московський міський суд відхилив апеляційну скаргу захисту Савченко і залишив її під вартою. Льотчицю утримують у московському СІЗО №6.

26 жовтня на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада закликала міжнародні організації та міжпарламентські асамблеї сприяти звільненню Савченко і делегувала в ПАРЄ.

15 грудня Савченко оголосила голодування. Слідчі Слідчого комітету Російської Федерації хочуть залишити Савченко під вартою до 13 травня.

10 лютого Басманний суд Москви розгляне клопотання слідства про продовження терміну утримання Савченко під вартою.