Уряд затвердив план заходів щодо “брудних” грошей

Уряд затвердив план заходів з протидії відмиванню “брудних” грошей на 2008 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

“Ми затвердили план заходів на 2008 рік з протидії легалізації і відмиванню “брудних” доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму. Це фундаментальний документ, який дає можливість і далі нам наводити лад у країні відносно тіньового фінансового обігу коштів”, - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.