Кабмін збільшив суму добових під час відряджень
11:06, 20 березня 2008Суспільство
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Можна винаймати дорожче житло
В Україні збільшено суму добових під час відряджень усередині країни з 25 грн. до 30 грн.
Про це повідомляє сайт Міністерства фінансів України.
Згідно з наданою інформацією, відповідне рішення прийняли 19 березня на засіданні уряду.
За інформацією Мінфіну, рішенням також збільшено граничні норми на винаймання житлового приміщення під час службових відряджень до 46 країн світу, в середньому на 40,8%, а в межах України - близько 50%.
Окрім цього, до граничних норм відшкодування витрат на винаймання житлового приміщення за добу не включатимуть також витрат на оплату податку на додану вартість за винаймання житла.
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