Кабмін збільшив суму добових під час відряджень

В Україні збільшено суму добових під час відряджень усередині країни з 25 грн. до 30 грн.

Про це повідомляє сайт Міністерства фінансів України.

Згідно з наданою інформацією, відповідне рішення прийняли 19 березня на засіданні уряду.

За інформацією Мінфіну, рішенням також збільшено граничні норми на винаймання житлового приміщення під час службових відряджень до 46 країн світу, в середньому на 40,8%, а в межах України - близько 50%.

Окрім цього, до граничних норм відшкодування витрат на винаймання житлового приміщення за добу не включатимуть також витрат на оплату податку на додану вартість за винаймання житла.