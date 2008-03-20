У центрі Києва горів ресторан

Сьогодні у Києві близько 7.00 сталася пожежа у ресторані “Рибний базар”, що на вулиці Володимирській, 24-а.

Як поінформували УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Києві, про пожежу повідомили мешканці однієї з квартир, розташованої над рестораном, почувши запах диму.

На час прибуття пожежників на місце події, горіла підлога і пластиковий інтер’єр ресторану, внаслідок чого у приміщенні було сильне задимлення. Пожежа була ліквідована за десять хвилин. Під час інциденту ніхто не постраждав.

Причина пожежі та розміри збитків з’ясовуються.