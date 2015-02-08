Пропускний режим у зоні АТО потрібно змінювати - представник омбудсмена

Пропускний режим у зоні АТО недосконалий - його потрібно змінювати, вважає представник Уповноваженого з прав людини з питань внутрішньо переміщених осіб Жанна Лук`яненко.

Про це вона заявила в ефірі безстрокового марафону ”Україна понад усе” на ”5 каналі”.

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”Цей тимчасовий порядок перетину лінії зіткнення, він не пройшов передбачену державою процедуру, він не пройшов реєстрацію в Мін`юсті. Зараз ми з цим розбираємося. Крім того, що він нормативно дуже недосконалий і процедурно. Зрозуміло, що певний пропускний режим повинен бути, але він повинен бути збалансованим - процедуру потрібно змінювати”, - заявила Лук`яненко.