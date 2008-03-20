В Одесі стріляли в британського бізнесмена

В Одесі в результаті вогнепального поранення в голову в реанімаційне відділення обласної лікарні доставлено британського підприємця Акина ДЖЕФЕРА.

Як сьогодні повідомили УНІАН у місцевому продюсерському центрі «Far Out Music Company», яким керує постраждалий, лікарі також зафіксували забої від ударів важкими предметами, завданих громадянинові Великої Британії.

За словами самого постраждалого, який уже почав розмовляти, «несподіваний озброєний напад на нього вчинив один із співробітників продюсерського центру».

Разом з тим мотиви замаху на життя британця співробітникам компанії невідомі. Єдине, що відзначають у продюсерському центрі: підозрюваний завжди здавався людиною тихою, неконфліктною і загалом позитивною».

На думку лікарів, зараз загрози життю іноземного бізнесмена немає.