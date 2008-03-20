Школярки принесли на урок міну

Учениці севастопольської школи №57 принесли в клас мінометну міну часів Другої світової війни.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Севастополі, про це сьогодні вранці за телефоном «01» повідомив учитель уроку захисту Вітчизни Валерій СМИРНОВ.

На місце події вирушили фахівці аварійно-рятувальної частини спеціального призначення управління МНС у Севастополі. Піротехніки кваліфікували боєприпас як ММ-50 – мінометна міна радянського виробництва. Хоча в міні збереглася невелика кількість вибухової речовини, вона не становила небезпеки для дітей. Найближчим часом ММ-50 буде знищено працівниками МНС.

За словами дев`ятикласниць, які знайшли вибухонебезпечний предмет, боєприпас лежав на землі під кущем недалеко від школи. Школярки взяли міну в руки і віднесли вчителеві, у якого в кабінеті створено пізнавальний куточок предметів часів війни