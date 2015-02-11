Яценюк заявив про брак коштів для переселенців із зони АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час розширеного засідання Кабінету міністрів.

"Зараз ми будемо вносити зміни до державного бюджету. Нам не вистачає коштів на те, щоб щоб забезпечувати тимчасово переміщених осіб", - зазначив Яценюк, нагадавши, що кількість переселенців вже сягнула 1 млн людей.

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За словами Яценюка, переселенці отримують разову допомогу, а також щомісяця отримують виплату у розмірі 884 грн (половину цієї суми, у випадку, якщо це особа працездтна).

Крім того, значна частина коштів, за словами прем'єр-міністра, спрямована на утримання місць для розміщення переселенців.

"Війна у країні забирає життя людей, і війна у країні забирає життя економіки", - сказав Яценюк.

Раніше УНІАН повідомляв, що кількість вимушених переселенців, у тому числі із зони проведення АТО, досягла мільйона осіб.