Кількість переселенців збільшилася до мільйона осіб

Про це заявив в ефірі одного з телеканалів міністр соціальної політики Павло Розенко.

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«Ситуація з переселенцями дуже непроста. Україна ніколи не очікувала, що коли-небудь трапиться ситуація, коли ми отримали б, ось як на сьогоднішній день, практично мільйон переселенців, яких треба десь розмістити, яким треба виплатити всі соціальні виплати і яких треба влаштувати на роботу», - сказав міністр.

У той же час міністр зазначив, що при всій складності ситуації не можна говорити про те, що зробити нічого не виходить.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінсоцполітики, сукупна допомога внутрішньо переміщеним особам за оренду житла і комунальні послуги склала 528 млн грн, включаючи 170 млн грн, виплачених за січень 2015 року. Допомога вже виплачена 240 тис. сімей.