Контроль за реформуванням СБУ покладено на Богатирьову

Президент України Віктор ЮЩЕНКО затвердив Концепцію реформування Служби безпеки України, схвалену рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 р.

Про це йдеться в Указі Президента “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року «Про Концепцію реформування Служби безпеки України», текст якого розміщено на офіційному сайті глави держави.

Цим документом Комісії з розроблення проектів Концепції реформування СБУ та Комплексної цільової програми реформування Служби безпеки України доручено подати у тримісячний строк у встановленому порядку на затвердження Президентові України проект Комплексної цільової програми реформування СБУ.

Контроль за виконанням цього Указу покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Цей Указ від 20 березня 2008 року набирає чинності з дня його опублікування.

Згідно з рішенням РНБО від 15 лютого 2008 року, Кабінет Міністрів України має забезпечити удосконалення формування та реалізації бюджетної політики у сфері державної безпеки, з урахуванням практики держав – членів Європейського Союзу;

врахувати у проекті закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» пропозиції Служби безпеки України щодо збільшення до обгрунтованих потреб бюджетних видатків на її утримання і реформування у цьому році;

передбачати з урахуванням реформування СБУ відповідне фінансове, матеріально-технічне та соціально-побутове забезпечення Служби та її кадрового складу на наступні роки.