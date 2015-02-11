У Краматорську 12 лютого оголошено жалобу за загиблими під час обстрілу
16:55, 11 лютого 2015Суспільство
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У Краматорську завтрашній день оголошується днем жалоби.
REUTERS
Скасовуються усі розважальні заходи, повідомляє 6264.com.ua.
14 лютого о 10.00 відбудеться загальноміська панахида та мітинг-реквієм за загиблими під час обстрілу Краматорська.
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Нагадаємо, вчора, 10 лютого, внаслідок артилерійського обстрілу бойовиками житлових кварталів Краматорська і головного штабу АТО загинули 16 людей, 63 отримали поранення. Збиток від обстрілу Краматорська оцінили у 3,5 мільйона гривень.
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