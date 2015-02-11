Збиток від обстрілу Краматорська оцінили в 3,5 мільйона гривень

Про це повідомили в Донецькій ОДА.

У місті створена спеціальна комісія, а обласна влада за рахунок коштів державного бюджету виплатить сім'ям загиблих і постраждалим компенсацію.

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Так, сім'ї загиблих отримають по 100 тисяч гривень, а потерпілі - 20 тисяч.

Загиблі будуть поховані за рахунок місцевого бюджету.

Крім цього за рахунок бюджетних коштів буде відновлено чотири житлових будинки, які отримали пошкодження в результаті вчорашнього обстрілу міста.