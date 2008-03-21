Тимошенко про Газпром, спокій, стратегію і хабарі

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО розраховує, що подальші переговори з ВАТ «Газпром» проходитимуть у спокійному режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«У нас є час спокійно провести переговорний процес, тому що зараз немає особливої екстремальної напруги із забезпеченням країни природним газом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр уточнила, що переговори проводитиме делегація НАК «Нафтогаз України» за директивами, сформованими урядом.

«Я думаю, що зрештою ми одержимо прекрасну стратегічну угоду, яка влаштовує і Україну, і Росію, і яка створює довгострокову і надійну систему постачань газу до України», - вважає вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що «той час, коли українська сторона здавала свої національні інтереси за хабарі, минув».