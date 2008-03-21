Олексій Порошенко підписав з меморандум щодо проблем багатодітних родин

Голова Вінницької обласної державної адміністрації Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ та генеральний директор ЗАТ «Укрпромінвест» Олексій ПОРОШЕНКО підписали меморандум про реалізацію благодійного проекту «Зігрій любов’ю дитину».

Як передає кореспондент УНІАН, це спільний проект влади і бізнесу, який передбачає вирішення проблем багатодітних сімей. Пріоритетним завданням проекту на 2008 рік визначено вирішення житлових проблем багатодітних сімей, які виховують 10 і більше дітей. Із 12 таких багатодітних сімей Вінницької області 9 потребують поліпшення житлових умов.

Меморандум передбачає допомогу цим сім’ям у завершенні будівництва, добудові будинків, проведенні капітальних та поточних ремонтів, придбанні квартири.